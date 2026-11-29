Niels Paarup-Petersen (C) anländer till mötet i Centerpartiets förtroenderåd på söndagen.

Centerpartisterna har börjat anlända till mötet med partiets förtroenderåd, som ska ta ställning till frågan om partiet ska rösta ja till Ulf Kristersson som statsminister. Det rapporterar flera medier.

Kristoffer Svensson Sellin, distriktsordförande i Västernorrland, beskriver stämningen som spänd.

Enligt Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén är planen att mötet ska avslutas klockan 18, men enligt henne skulle det inte heller vara särskilt förvånande om det drog ut på tiden.

– Det här är en viktig dag för centerrörelsen, säger partisekreterare Hannes Hervieu till DN på väg in på mötet.