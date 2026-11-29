Centerpartiets vice partiledare Rickard Nordin har väckt stor irritation inom de tilltänkta samarbetspartierna L, M och KD, rapporterar Expressen.

Nordin är en av dem som är kritiska till tanken att C skulle kunna ingå i en högerregering. Han har framförallt pekat ut energi- och klimatpolitiken som områden där Ulf Kristersson inte lever upp till centerns krav. Han förespråkar därför att C ska säga nej till Kristersson som statsminister.

Samtidigt har Nordin enligt Expressens källor suttit i förhandlingar om klimat- och energipolitik med de övriga borgerliga partierna – och då varit positiv.

– Det känns helt bisarrt. Han var ju med och tog fram förslag som han nu sågar offentligt. Det är så oseriöst, säger en källa.

Nordin skriver i ett sms till Expressen att anklagelserna inte stämmer och att det var ”uppenbart för alla i rummet” att han hade velat att förslagen gick längre.