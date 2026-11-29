C-toppen Birgitta Ohlsson varnar för att den högerregering hennes parti kan vara på väg att sätta sig i inte på några avgörande sätt skiljer sig från den Tidöregering som partiet ägnat de senaste fyra åren åt att kritisera.

– Man är mer än lovligt naiv om man tror att det kommer att rullas tillbaka, säger hon i Nyhetsmorgon.

Hon menar också att en minoritetsregering till höger med SD i opposition skapar en situation där ”SD inte är i tältet men kan pinka in i det”.