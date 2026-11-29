Om Centerpartiets förtroenderåd röstar nej till en regering ledd av Ulf Kristersson i dag kommer partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist att avgå med omedelbar verkan, enligt TT:s uppgifter.

– Hon har meddelat att det är denna väg framåt hon kan leda, då hon inte tror på V i regering eller att Centerpartiet ska vara det parti som tar Sverige till extra val, säger en källa.

Flera andra medier har tidigare rapporterat om liknande besked. Enligt TV4 är det just ”mardrömscenariot” med ett extraval samtidigt som partiledaren lämnar som fått många att bestämma sig för att rösta med ledningen.

Om Thand Ringqvist faktiskt avgår tas ledarskapet över av Rickard Nordin, vice partiledare. Han uppges ha röstat nej till Centerpartiets högersväng under det så kallade ödesmötet på torsdagen, men har också sagt att han stöttar Elisabeth Thand Ringqvist fullt ut.