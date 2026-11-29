Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist lämnar partiets lokaler i Gamla stan efter ett extrainsatt möte med partistyrelsen och riksdagsgruppen under torsdagen.

I dag avgörs Centerpartiets framtid under ett möte i det så kallade förtroenderådet.

Enligt uppgifter till flera medier hålls det klockan 13, på en adress som än så länge är hemlig för allmänheten.

TV4 rapporterar att vänsterlutande centerpartister nu förbereder en sista aktion utanför lokalen, i syfte att övertyga deltagarna om att rädda partiets röda linje mot SD.

Anders Edwall, ordförande för Centerpartiet i Skåne, planerar att rösta ja till Kristersson. Han vittnar om en massiv övertalningskampanj.

– Det har kommit över 300 mejl där man har försökt påverka mig som ombud och väldigt tydligt vill att vi ska rösta nej till detta, säger han till Aftonbladet.

Enligt TV4:s uppgifter ser sidan som planerar att rösta ja till Ulf Kristerssons regering ut att ha övertaget.