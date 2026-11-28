Söndagens möte i Centerpartiets förtroenderåd ser ut att bli en riktig rysare. Frågan är om partiet ska gå på partiledningens linje och rösta ja till Ulf Kristersson i måndagens statsministeromröstning eller inte. Och in i det sista är det jämnt.

Två av de 59 rösterna tillhör Kristoffer Svensson Sellin, distriktsordförande i Västernorrland, och Anders Edwall, ordförande för Centerpartiet i Skåne. Lördagkvällen tillbringar de tillsammans på en bar i centrala Stockholm. Det skriver Aftonbladet.

– Vi ser oss bara som distriktsordförande i Centerpartiet, men vi är just nu 59 personer som kommer att avgöra om vi har en regering eller inte, säger Edwall.

30 röster krävs alltså för att få majoritet. Under lördagskvällen rapporterar TV4 Nyheterna att ja-sidan har säkrat 29 röster.