Lena Sandström är en av dem som protesterar utanför när ombud anländer till mötet i Centerpartiets förtroenderåd på söndagen.

Det står helt lika mellan ja- och nejsidan inför ödesomröstningen i Centerpartiets förtroenderåd, enligt en bedömning från nejsidan som Expressen har tagit del av.

28 medlemmar av förtroenderådet väntas rösta ja och 28 nej. Tre räknas som ”oklara”.

– Förhoppningen är ju att under debattens gång kunna vända personer, säger en C-källa till Expressen.

Omröstningen handlar om Centerpartiet ska rösta ja eller nej till Ulf Kristersson som statsminister.

Under gårdagen rapporterade TV4 Nyheterna om en intern räkning från ja-sidan som gav dem en liten men betryggande majoritet.