Uppgifter: Exakt lika inför ödesomröstningen – 28 mot 28
Det står helt lika mellan ja- och nejsidan inför ödesomröstningen i Centerpartiets förtroenderåd, enligt en bedömning från nejsidan som Expressen har tagit del av.
28 medlemmar av förtroenderådet väntas rösta ja och 28 nej. Tre räknas som ”oklara”.
– Förhoppningen är ju att under debattens gång kunna vända personer, säger en C-källa till Expressen.
Omröstningen handlar om Centerpartiet ska rösta ja eller nej till Ulf Kristersson som statsminister.
Under gårdagen rapporterade TV4 Nyheterna om en intern räkning från ja-sidan som gav dem en liten men betryggande majoritet.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen