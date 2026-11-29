Centerpartiets ordförande i Trollhättan Alexandra Järvelä Stenlund lämnar partiet och politiken efter förtroenderådets besked om att ställa sig bakom Ulf Kristersson i måndagens omröstning.

– Jag blev jättebesviken. Det känns väldigt sorgligt och väldigt tråkigt. Även om jag visste att det här var en möjlighet blev det väldigt chockartat, säger hon till P4 Väst.

Avhoppet från partiet är det första i spåren av söndagens beslut, men sannolikt inte det sista. Enligt uppgifter till TV4 Nyheterna räknar C-ledningen med flera avhopp från riksdagsgruppen.

– När dammet har lagt sig så får vi se vilka som är kvar, säger en källa.