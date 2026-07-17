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”Massiva flyganfall räcker inte för att vinna krig”

In this handout footage provided by the U.S Department of Defense, US sea drones strike a submarine and a ship maintenance facility on July 13, 2026 in an undisclosed area of Iran. (Handout/US Department of Defense/Getty Images)

USA:s krig mot Iran och striderna mellan Ryssland och Ukraina visar hur svårt det är att nå ett avgörande enbart genom attacker från luften.

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Bloomberg

Iran and Ukraine Bring Limits of Air Campaigns Into Sharp Focus

Like many leaders before them, Donald Trump and Vl…

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