”Massiva flyganfall räcker inte för att vinna krig”
USA:s krig mot Iran och striderna mellan Ryssland och Ukraina visar hur svårt det är att nå ett avgörande enbart genom attacker från luften.
Bloomberg
Iran and Ukraine Bring Limits of Air Campaigns Into Sharp Focus
Like many leaders before them, Donald Trump and Vl…
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