Ett flygplan från SAS landar på Arlanda flygplats.

Ett fall av mässling har upptäckts hos en passagerare på ett flyg från Bangkok till Stockholm den 19 november, rapporterar Aftonbladet, som tagit del av ett mejl som flygbolaget skickat till passagerarna.

”Enligt Folkhälsomyndigheten kan samtliga passagerare ombord ha varit exponerade för smittan”, står det i mejlet.

Myndigheten uppger att ”berörd region följer upp fallet”, och att risken för större utbrott är liten eftersom vaccinationstäckningen i Sverige är hög.