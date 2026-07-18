Måsungar i Stockholm kan vara hybrider: ”Sensationellt”
En amerikansk ringnäbbad mås häckar tillsammans med en fiskmås i centrala Stockholm, skriver Svenska Dagbladet. Att den amerikanska måsen över huvud taget är i Sverige är extremt ovanligt och att den nu synts ruva på två ägg beskrivs som ”sensationellt”.
Nu ska en DNA-analys ge svar på om de två fågelungarna är hybrider.
– Vi har inte i vår vildaste fantasi kunnat föreställa oss att den skulle häcka med en fiskmås, säger ornitologen Andreas Forsman.
En ringnäbbad mås syntes i Stockholm även i fjol, och enligt Forsman är det sannolikt samma individ.
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