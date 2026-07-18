Nya bevis i fyrkampen – den äldsta finns i Falsterbo

Kullens fyr i Höganäs från 1561 pekas ofta ut som Sveriges äldsta fyrplats. Men en fem meter djup borrning i Falsterbo av geologer vid Lunds universitet sår tvivel, skriver Sydsvenskan.

Borrningarna visar att det åtminstone har eldats på platsen sedan första halvan av 1200-talet. Det pågick fram till 1630-talet då en vippfyr anlades.

– Sedan får folk själva dra sina slutsatser, säger Nils-Arvid Andersson från Falsterbo museiförening.

Även om tidningen beskriver det hela som en ”prestigefylld kamp” verkar Höganäs kommun inte så sugen på att ta strid. Kort efter att Sydsvenskan ställt frågor om saken pudlar kultur- och fritidsförvaltningen direkt och ändrar på sin hemsida – från ”Nordens äldsta fyrplats” till ”en av landets äldsta fyrar”.