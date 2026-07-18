Nya bevis i fyrkampen – den äldsta finns i Falsterbo
Kullens fyr i Höganäs från 1561 pekas ofta ut som Sveriges äldsta fyrplats. Men en fem meter djup borrning i Falsterbo av geologer vid Lunds universitet sår tvivel, skriver Sydsvenskan.
Borrningarna visar att det åtminstone har eldats på platsen sedan första halvan av 1200-talet. Det pågick fram till 1630-talet då en vippfyr anlades.
– Sedan får folk själva dra sina slutsatser, säger Nils-Arvid Andersson från Falsterbo museiförening.
Även om tidningen beskriver det hela som en ”prestigefylld kamp” verkar Höganäs kommun inte så sugen på att ta strid. Kort efter att Sydsvenskan ställt frågor om saken pudlar kultur- och fritidsförvaltningen direkt och ändrar på sin hemsida – från ”Nordens äldsta fyrplats” till ”en av landets äldsta fyrar”.
bakgrund
Falsterbo fyr
Wikipedia (sv)
Falsterbo fyr är en fyr på Falsterbohalvöns södra udde.
bakgrund
Kullens fyr
Wikipedia (sv)
Kullens fyr är en fyr i naturreservatet Kullaberg i Höganäs kommun i Skåne län. Den är Sveriges ljusstarkaste och högst belägna sjöfyr, 78,5 meter över havet (uppmätt 1992 och korrigerat, tidigare 88,5 m ö.h.). Fyrtornet är 15 meter högt och är byggt i gnejs. Fyren är en angöringsfyr, och markerar tillsammans med den danska Nakkehoved fyr, två km öster om Gilleleje på Själland, inseglingen till Öresund från Kattegatt. Fyrplatsen är en av Sveriges äldsta. Nuvarande fyrbyggnad är den sjätte i ordningen sedan 1561. Linsapparaten är vid sidan av Hoburg fyr och Vinga störst i Sverige. Fyrplatsen besöks årligen av 500 000 turister. Fyren kan besökas sommartid. Kullens fyr förklarades 2017 som statligt byggnadsminne. Platsen för den gamla fyren med dess byggnadsrester är sedan 2022 skyddad som fast fornlämning. I maj 2023 utkom en första komplett monografi om Kullens fyr, Kullens fyr, i sjöfartens tjänst sedan 1500-talet, redigerad av Henrik Ranby och Peter Appelros.
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