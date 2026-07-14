Matchhjälten Porro om den införskaffade finalbiljetten

Han stängde först ner det franska anfallet, sedan stack han upp och slog in 2–0 bakom en chanslös Mike Maignan i Frankrikes mål. Men efter matchen ville högerbacken Pedro Porro dock fokusera mer på det spanska kollektivet.

– Vi visste att det fanns en sak som skulle föra oss närmare finalen: bollinnehavet. Det var avgörande för oss att ta det för att motverka Frankrikes styrkor, sa han till tv efter matchen.

Vissa lyfte fram honom som en av matchens lirare, själv menade Porro att det som skett var en kollektiv insats.

– Det är lagets förtjänst, inte min. Jag vill gratulera alla till en fantastisk match, sa han.