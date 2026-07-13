Svenske domaren Glenn Nyberg dömer i semifinal

Den svenske domaren Glenn Nyberg ska vara med och döma morgondagens semifinal i fotbolls-VM mellan Frankrike och Spanien, rapporterar Aftonbladet. Nyberg har tilldelats rollen som fjärdedomare i stormötet.

Under VM har han varit huvuddomare i matcherna mellan Ghana och Panama, Curaçao och Elfenbenskusten samt Spanien och Österrike.

Huvuddomare för morgondagens stormöte är Iván Barton från El Salvador. Han delade ut det första röda kortet under årets VM.