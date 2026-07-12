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Jude Bellingham under kvartsfinalen. (JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSlutspelet

Svarar på tränarens kritik: ”Kanske inte vet hur det är”

Av Tomas Ekelund
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Trots segern mot Norge var Englands förbundskapten Thomas Tuchel kritisk till sitt lags insats efter matchen.

– Slarvigt, taktiska misstag, inte tillräckligt snabbt och inte tillräckligt konsekvent. Vi hade tur, säger han.

Tvåmålsskytten Jude Bellingham delar inte sin tränares bild av insatsen och säger att han inte kan ”berömma grabbarna nog”.

– Han kanske inte vet hur det är att spela under sådana här förhållanden. Det är inget lätt lag att möta.

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