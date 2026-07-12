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Alexander Sørloth. (Fredrik Varfjell / NTB)
Fotbolls-VMSlutspelet

Alexander Sørloth dödshotas efter VM-förlusten

Av Adam Lindh
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Den norske anfallaren Alexander Sørloth har mottagit dödshot efter förlusten i VM-kvartsfinalen mot England, rapporterar Expressen.

Hoten har skickats via flickvännen Lena Selnes, som vaknade på söndagen till en rad kommentarer på Instagram.

”Säg till din kille att han måste lämna Norge och hoppa från en klippa”, stod det i en av kommentarerna.

Sørloth har kritiserats för att inte ha spelat fram Erling Braut Haaland i ett två mot ett-läge i den första halvleken av kvartsfinalen mot England. Efter matchen medgav han att han ångrade beslutet.

– Sådana saker önskar man att man hade gjort bättre, sa 30-åringen enligt Expressen.

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