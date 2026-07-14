21.00: Rivalmöte i VM mellan Frankrike och Spanien

FRA–SPA 0–0 | Det börjar dra ihop sig i världsmästerskapet i fotboll. Fyra matcher återstår av turneringen innan pallplatserna kan fördelas. Fyra lag är kvar i racet – Argentina, England, Frankrike och Spanien. Två av dem ryker ihop i kväll.

Frankrike kommer till spel med en ”hundraprocentig” Kylian Mbappé. Michael Olise, Bradley Barcola och Ousmane Dembélé gör honom sällskap i ett sylvasst anfall.

Spanien, å sin sida, vässar laguppställningen med Lamine Yamal och Mikel Oyarzabal. På bänken startar superinhopparen Mikel Merino som avgjort de två senaste spanska matcherna och Nico Williams, bara för att nämna två.

Matchen sänds i SVT. Avspark klockan 21.