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Fans på läktarna inför kvällens semifinal. (Abbie Parr /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

21.00: Rivalmöte i VM mellan Frankrike och Spanien

Av Daniel Persson
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FRA–SPA 0–0 | Det börjar dra ihop sig i världsmästerskapet i fotboll. Fyra matcher återstår av turneringen innan pallplatserna kan fördelas. Fyra lag är kvar i racet – Argentina, England, Frankrike och Spanien. Två av dem ryker ihop i kväll.

Frankrike kommer till spel med en ”hundraprocentig” Kylian Mbappé. Michael Olise, Bradley Barcola och Ousmane Dembélé gör honom sällskap i ett sylvasst anfall.

Spanien, å sin sida, vässar laguppställningen med Lamine Yamal och Mikel Oyarzabal. På bänken startar superinhopparen Mikel Merino som avgjort de två senaste spanska matcherna och Nico Williams, bara för att nämna två.

Matchen sänds i SVT. Avspark klockan 21.

Laguppställningarna

Frankrike: Mike Maignan – Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne – Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot – Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappé.

Spanien: Unai Simon – Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo – Alex Baena, Mikel Oyarzabal.

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