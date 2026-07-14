Spelare värda 30 miljarder gör upp i semifinalen

När Spanien och Frankrike gör upp i tisdagskvällens VM-semifinal är det spelare värda ett rekordhögt belopp som springer runt på planen eller tar plats på bänken, skriver Euronews.

Tillsammans ligger marknadsvärdet på lagens trupper på motsvarande över 30 miljarder kronor. Spaniens 19-årige supertalang Lamine Yamal toppar listan följd av den franska storstjärnan Kylian Mbappé. De uppges vara värda motsvarande omkring 2,3 miljarder respektive 2 miljarder kronor.

Fyra av världens fem dyraste stjärnor spelar i antingen Spanien eller Frankrike.

Matchen inleds klockan 21.00.