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En pojke med en amerikansk flagga i samband med fotbolls-VM i USA. (Petr David Josek/AP/TT)
Trumps USAAmerikanska opinionsläget

Mätning: Färre amerikaner är stolta över USA:s demokrati

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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De senaste nio åren har den amerikanska befolkningens stolthet över landets historia och demokrati minskat, enligt en undersökning av opinionsinstitutet AP-NORC.

Bland annat har andelen personer som säger sig vara ”väldigt” eller ”extremt” stolta över den amerikanska militären minskat från 78 till 59 procent, medan andelen som har samma positiva känsla för hur landets demokrati fungerar har minskat från 42 till 28 procent.

Resultaten skiljer sig emellertid kraftigt åt beroende på personens politiska hemvist. Bland republikaner är exempelvis 43 procent fortsatt ”väldigt” eller ”extremt” stolta över hur demokratin fungerar.

Undersökningen genomfördes i april, efter att kriget mellan USA, Israel och Iran hade inletts.

Så gick undersökningen till

Undersökningen omfattade 2 596 vuxna och genomfördes över telefon och internet mellan 16–20 april. Den baserades enligt AP-NORC på ett urval som ska vara representativt för den amerikanska befolkningen. Den statistiska felmarginalen uppges vara +/-2,6 procentenheter.

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Undersökningen genomfördes i april
www.tv4.se
Här finns hela undersökningen
apnorc.org
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