Mätning: Färre amerikaner är stolta över USA:s demokrati

En pojke med en amerikansk flagga i samband med fotbolls-VM i USA.

De senaste nio åren har den amerikanska befolkningens stolthet över landets historia och demokrati minskat, enligt en undersökning av opinionsinstitutet AP-NORC.

Bland annat har andelen personer som säger sig vara ”väldigt” eller ”extremt” stolta över den amerikanska militären minskat från 78 till 59 procent, medan andelen som har samma positiva känsla för hur landets demokrati fungerar har minskat från 42 till 28 procent.

Resultaten skiljer sig emellertid kraftigt åt beroende på personens politiska hemvist. Bland republikaner är exempelvis 43 procent fortsatt ”väldigt” eller ”extremt” stolta över hur demokratin fungerar.

Undersökningen genomfördes i april, efter att kriget mellan USA, Israel och Iran hade inletts.