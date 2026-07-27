Mätning: Många väljer säker vinst framför miljonchans

En klar majoritet av britterna skulle hellre ta 50 000 pund på studs än att singla slant med chansen att vinna en miljon pund, enligt en undersökning som BBC hänvisar till.

Nästan tre av fyra skulle välja det första alternativet. Sarah Coles vid investeringsföretaget AJ Bell tror att det finns en enkel psykologisk förklaring.

– Spänningen i att kunna vinna en miljon pund är inte lika stark som rädslan att avstå från en garanterad vinst på 50 000 pund och sedan bli helt utan.