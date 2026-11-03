Donald Trump går mot den lägsta stödsiffran en president någonsin haft under ett mellanårsval: 38 procent, visar CBS News vallokalsundersökning.

Det är lägre än i mellanårsvalet 2018 under hans första mandatperiod, och lägre än stödet för George W Bush i mellanårsvalet 2006 då Republikanerna förlorade båda kongressens kammare.

Stödet för Trump ligger på bottennivåer i nästan alla viktiga vågmästarstater i senatsvalet, inklusive delstater han vann tvåsiffrigt i valet 2024, enligt mätningen.

Även CNN:s vallokalsundersökning visar på stort missnöje med Trump. Två tredjedelar av väljarna säger att Trump förvärrat landets ekonomi, och hälften uttrycker ”starkt missnöje” med hans presidentskap.