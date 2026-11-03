Mätning: Trump går mot rekordlågt mellanårsstöd
Donald Trump går mot den lägsta stödsiffran en president någonsin haft under ett mellanårsval: 38 procent, visar CBS News vallokalsundersökning.
Det är lägre än i mellanårsvalet 2018 under hans första mandatperiod, och lägre än stödet för George W Bush i mellanårsvalet 2006 då Republikanerna förlorade båda kongressens kammare.
Stödet för Trump ligger på bottennivåer i nästan alla viktiga vågmästarstater i senatsvalet, inklusive delstater han vann tvåsiffrigt i valet 2024, enligt mätningen.
Även CNN:s vallokalsundersökning visar på stort missnöje med Trump. Två tredjedelar av väljarna säger att Trump förvärrat landets ekonomi, och hälften uttrycker ”starkt missnöje” med hans presidentskap.
Detta står på spel i mellanårsvalet
Amerikanerna röstar om samtliga 435 platser i representanthuset och en tredjedel av senatens 100 platser. Därtill ska 36 guvernörer och ett stort antal borgmästare väljas.
I nuläget har Republikanerna makten i båda kamrarna, men det mesta pekar på att Demokraterna kommer få majoritet i representanthuset, och eventuellt även senaten.
Det parti som har övertaget i kongressen kan exempelvis se till att lagar röstas igenom eller blockeras, tillsätta granskningar av presidenten samt väcka riksrättsåtal.
Resultatet brukar ses som en fingervisning om nästa presidentval och väljarnas inställning till den sittande presidentens politik.