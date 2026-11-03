Runt tre av fyra amerikanska väljare känner sig arga eller missnöjda med utvecklingen i landet. Det visar de första resultaten från AP:s stora vallokalsundersökning.

De flesta skyller på Trump. Sex av tio väljare är missnöjda med hur han sköter sitt jobb, och en lika stor andel anser att de höga levnadskostnaderna är hans fel.

Fyra av tio väljare anger ekonomin som den viktigaste frågan, och tre av tio anger demokratin.

Runt sju av tio väljare vill att kongressen gör mer för att begränsa presidentens makt.