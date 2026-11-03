Stor mätning: Tre av fyra väljare missnöjda med läget – de flesta skyller på Trump
Runt tre av fyra amerikanska väljare känner sig arga eller missnöjda med utvecklingen i landet. Det visar de första resultaten från AP:s stora vallokalsundersökning.
De flesta skyller på Trump. Sex av tio väljare är missnöjda med hur han sköter sitt jobb, och en lika stor andel anser att de höga levnadskostnaderna är hans fel.
Fyra av tio väljare anger ekonomin som den viktigaste frågan, och tre av tio anger demokratin.
Runt sju av tio väljare vill att kongressen gör mer för att begränsa presidentens makt.
Om AP:s Voter Poll
Undersökningen genomförs av analysföretaget SSRS på uppdrag av flera stora mediehus, däribland nyhetsbyrån AP.
Resultatet baseras dels på intervjuer vid vallokaler i 15 särskilt viktiga delstater, och dels på undersökningar som genomförs i samtliga delstater från den 22 oktober fram till valdagen.
Omkring 100 000 personer deltar. Deltagarna får bland annat uppge vilken kandidat de tänker rösta på eller har röstat på. Undersökningen går också på djupet med vilka frågor väljarna tycker är viktigast och hur de ser på landets utveckling.