Stödet för Donald Trump och Republikanerna har sjunkit snabbt och kraftigt i tidigare starka väljarbaser, visar en ny undersökning från Politico/PF Global.

Andelen latinamerikanska Trumpväljare som identifierar sig som Maga-anhängare har sjunkit från 56 till 37 procent sedan årsskiftet. Samtidigt har andelen unga Trumpväljare som är säkra på att rösta minskat från 50 till 38 procent.

Roten till partiets problem verkar gå att hitta i den privatekonomiska smäll de senaste två årens Trumppolitik inneburit för många amerikaner. Politico skriver att man inom Republikanerna är ”livrädda” att även unga män ska överge dem i valet.

– Skulle jag må bättre om bensinen kostade 2,50 dollar i stället för 3,30? Ja. Men lycka till med att övertyga någon om att saker och ting blir bättre samtidigt som ICE griper hans farbror, säger en republikansk strateg i Texas som uttalar sig anonymt för att kunna tala öppet.