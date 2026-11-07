Sverigedemokraternas besked om att de är redo att ge upp kravet på ministerposter och tolerera en borgerlig minoritetsregering överraskar inte Maud Olofsson. Partiet trivs bäst i opposition, uppger den tidigare C-ledaren i en kommentar till Expressen.

”De skulle tjäna väldigt lite på att vara konstruktiva gentemot en så kallad Alliansregering. Snarare det motsatta”, skriver hon.

Långsiktigt uppfattar Olofsson det som att målet för SD är att röra sig mot mitten för att ”äta upp” Socialdemokraterna.

”S är det parti som SD gillar allra minst och där SD:s långsiktiga mål har varit att försvaga det partiet”, skriver hon.