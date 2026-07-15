Mbappé kritisk efter förlusten: ”Var för slarviga”

Kylian Mbappé efter att Spanien gjort sitt första mål i VM-semifinalen på tisdagen.

Den franska storstjärnan Kylian Mbappé skräder inte orden efter förlusten mot Spanien i VM-semifinalen.

Till Reuters säger han att laget var för ”tekniskt slarvigt”. Det resulterade i svaga mottagningar och missade lägen, vilket Spanien utnyttjade.

– Vi spelade inte som vi ville, tekniskt och taktiskt. När man inte gör det som krävs i en VM-semifinal vinner man inte.

Frankrike förlorade matchen med 2-0. Nu väntar förloraren i onsdagens andra semifinal mellan England och Argentina i bronsmatchen på fredag.