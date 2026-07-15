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Kylian Mbappé efter att Spanien gjort sitt första mål i VM-semifinalen på tisdagen. (Abbie Parr /AP/TT)
Fotbolls-VMSlutspelet

Mbappé kritisk efter förlusten: ”Var för slarviga”

Av Emma Hedlin
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Den franska storstjärnan Kylian Mbappé skräder inte orden efter förlusten mot Spanien i VM-semifinalen.

Till Reuters säger han att laget var för ”tekniskt slarvigt”. Det resulterade i svaga mottagningar och missade lägen, vilket Spanien utnyttjade.

– Vi spelade inte som vi ville, tekniskt och taktiskt. När man inte gör det som krävs i en VM-semifinal vinner man inte.

Frankrike förlorade matchen med 2-0. Nu väntar förloraren i onsdagens andra semifinal mellan England och Argentina i bronsmatchen på fredag.

Mbappé är Frankrikes kapten: ”Har inga problem med att ta ansvar”
Reuters  · Ofta betalvägg
Le Monde beskriver förlusten som en ”enorm besvikelse” (franska)
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
Frankrikes förbundskapten: ”Det är först och främst vårt eget fel” (franska)
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