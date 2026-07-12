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Åldersdebatten i USA

Mitch McConnell bryter tystnaden: ”Jag ramlade”

Av Joel Malmén
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USA-senatorn Mitch McConnell har gjort sitt första uttalande sedan han blev inlagd på sjukhus den 14 juni, rapporterar amerikanska medier.

Det skriftliga uttalandet publiceras ihop med en bild på McConnell på sjukhuset. Han skriver att han blev inlagd efter att ha ramlat och förlorat medvetandet, och att han drabbats av mild lunginflammation.

Senatorn tillägger att han inte har några allvarliga hälsoproblem, men att det kommer dröja ett tag innan han återvänder till senaten. Under tiden arbetar han från sjuksängen, fortsätter han och skriver:

”Jag ska fortsätta jobba hårt för att återvända till senaten så fort som möjligt.”

Den 84-årige senatorns långa sjukhusvistelse, och den knapphändiga informationen från hans stab, har gett upphov till en flodvåg av spekulationer och krav på transparens om hans hälsotillstånd.

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