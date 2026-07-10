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Mitch McConnell. (Alex Brandon /AP/TT)
Utrikes

Spekulationer om McConnells hälsa efter veckor på sjukhus

Av Ebba Örn
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Republikanen Mitch McConnell har legat på sjukhus sedan mitten av juni. Den långa sjukhusvistelsen har lett till spekulationer kring den amerikanska toppolitikerns hälsa och huruvida han kommer att kunna slutföra mandatperioden, rapporterar flera medier.

På fredagen publicerade CNN en video som uppges visa hur McConnell fördes iväg med ambulans den 14 juni. Enligt vittnen gällde larmet en person som fått hjärtstopp. 84-åringens stab har dock inte kommenterat uppgifterna och sa tidigare i veckan att McConnell jobbar från sjukhussängen.

McConnells sjukfrånvaro kan ställa till Donald Trumps önskan om att få igenom ett försvarsanslag på 350 miljarder dollar, skriver SvD. Republikanerna har en snäv majoritet i senaten – 53 mot 47 – och med McConnell borta riskerar budgetplanerna att försenas.

Senaten inleder sitt arbete igen på måndag
Washington Post  · Ofta betalvägg
McConnell på sjukhus – spekulationerna tilltar
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
84-åringen är ordföranden i senatens anslagsutskott
BBC
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