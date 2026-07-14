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Mitch McConnell/kapitolium i DC (Mitch McConnell/TT/AP)
Åldersdebatten i USA

Rykten om McConnells hälsa avtar inte efter bilden

Av Ebba Örn
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I ett försök att dämpa spekulationer om sin hälsa gjorde USA-senatorn Mitch McConnell i helgen sitt första uttalande sedan han hamnade på sjukhus i mitten av juni. Men uttalandet, som ackompanjerats av en bild från sjukhussängen, har inte satt stopp för ryktesspridningen, skriver Washington Post.

På bilden syns 84-åringen intill sin fru Elaine Chao. Vid sin högra hand har han också ett exemplar av söndagens sportbilaga, ett sätt att visa världen att bilden är nytagen. På internet haglar anklagelser om att bilden skulle vara fejk, men Washington Post har begärt ut originalbilden från McConnells kansli och kan konstatera att metadata tyder på att bilden togs i söndags.

Hany Farid, professor i digital forensik vid Berkeley, har också granskat bilden och säger att varken McConnells eller Chaos ansikten ser AI-genererade ut. Han noterar samtidigt att AI-manipulerade versioner av bilden cirkulerar i sociala medier.

Extremhögerprofilen Laura Loomer är en av dem som hävdar att bilden är AI-genererad och kallar McConnells stab för lögnare
Washington Post  · Ofta betalvägg
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