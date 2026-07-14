Rykten om McConnells hälsa avtar inte efter bilden

I ett försök att dämpa spekulationer om sin hälsa gjorde USA-senatorn Mitch McConnell i helgen sitt första uttalande sedan han hamnade på sjukhus i mitten av juni. Men uttalandet, som ackompanjerats av en bild från sjukhussängen, har inte satt stopp för ryktesspridningen, skriver Washington Post.

På bilden syns 84-åringen intill sin fru Elaine Chao. Vid sin högra hand har han också ett exemplar av söndagens sportbilaga, ett sätt att visa världen att bilden är nytagen. På internet haglar anklagelser om att bilden skulle vara fejk, men Washington Post har begärt ut originalbilden från McConnells kansli och kan konstatera att metadata tyder på att bilden togs i söndags.

Hany Farid, professor i digital forensik vid Berkeley, har också granskat bilden och säger att varken McConnells eller Chaos ansikten ser AI-genererade ut. Han noterar samtidigt att AI-manipulerade versioner av bilden cirkulerar i sociala medier.