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Mitch McConnell. (J. Scott Applewhite /AP/TT)
Åldersdebatten i USA

Demokrat kräver svar om Mitch McConnells hälsa

Av Ebba Örn
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Det har varit helt tyst från republikanen Mitch McConnell sedan han hamnade på sjukhus för nästan en månad sedan, och vissa amerikaner undrar nu om senatorn ens är vid liv. I dagarna tog demokraten Andy Beshear till ett annorlunda grepp och skrev ett öppet brev till McConnell, där han uppmanade 84-åringen att vara transparent kring sin hälsa.

”Att låta spekulationer i medier fortsätta är inte rättvist”, skriver Beshear som är guvernör i McConnells hemstat Kentucky.

Mitch McConnells stab har lagt locket på och i brist på just transparens har rykten börjat florera de senaste veckorna. Exempelvis påstår Laura Loomer, extremhögerprofil som står nära Donald Trump, att McConnell är hjärndöd. Hon presenterar dock inga som helst bevis för sitt påstående.

Ingen vet varför han vårdas på sjukhus
Reuters  · Ofta betalvägg
Ett klipp från SOS Alarm har fått spridning där man refererar till en person med hjärtstillestånd
CNN
McConnells stab har bara sagt att 84-åringens hälsotillstånd ”fortsätter förbättras”
www.theguardian.com
Två av hans senatorskollegor uppger att de haft långa samtal med honom i dagarna
TT
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