Demokrat kräver svar om Mitch McConnells hälsa

Det har varit helt tyst från republikanen Mitch McConnell sedan han hamnade på sjukhus för nästan en månad sedan, och vissa amerikaner undrar nu om senatorn ens är vid liv. I dagarna tog demokraten Andy Beshear till ett annorlunda grepp och skrev ett öppet brev till McConnell, där han uppmanade 84-åringen att vara transparent kring sin hälsa.

”Att låta spekulationer i medier fortsätta är inte rättvist”, skriver Beshear som är guvernör i McConnells hemstat Kentucky.

Mitch McConnells stab har lagt locket på och i brist på just transparens har rykten börjat florera de senaste veckorna. Exempelvis påstår Laura Loomer, extremhögerprofil som står nära Donald Trump, att McConnell är hjärndöd. Hon presenterar dock inga som helst bevis för sitt påstående.