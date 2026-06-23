Meta lanserar billigare AI-glasögon

Techjätten Meta lanserar en ny serie AI-glasögon, skriver Reuters.

Glasögonen kommer att kosta från 299 dollar, motsvarande 2882 kronor. Det är klart billigare än bolagets Ray Ban Display-modell från i fjol som började på 7 710 kronor.

Glasögonen är de första från Meta som inte säljs under varumärkena Ray-Ban eller Oakley och använder den nya AI-modellen Muse Spark, skriver nyhetsbyrån.