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Mark Zuckerberg. (Godofredo A. Vásquez / AP)
Utvecklingen av AI

Meta lanserar billigare AI-glasögon

Av Aron Sigblad
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Techjätten Meta lanserar en ny serie AI-glasögon, skriver Reuters.

Glasögonen kommer att kosta från 299 dollar, motsvarande 2882 kronor. Det är klart billigare än bolagets Ray Ban Display-modell från i fjol som började på 7 710 kronor.

Glasögonen är de första från Meta som inte säljs under varumärkena Ray-Ban eller Oakley och använder den nya AI-modellen Muse Spark, skriver nyhetsbyrån.

Lanseringen görs tillsammans med Essilor Luxottica
Reuters  · Ofta betalvägg
Metas glasögon fokuserar på textvisning och AI-interaktion
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
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