Meta lanserar billigare AI-glasögon
Techjätten Meta lanserar en ny serie AI-glasögon, skriver Reuters.
Glasögonen kommer att kosta från 299 dollar, motsvarande 2882 kronor. Det är klart billigare än bolagets Ray Ban Display-modell från i fjol som började på 7 710 kronor.
Glasögonen är de första från Meta som inte säljs under varumärkena Ray-Ban eller Oakley och använder den nya AI-modellen Muse Spark, skriver nyhetsbyrån.
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