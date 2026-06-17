Analytiker: Snaps nya glasögon ganska dyra

Teknikbolaget Snap lanserar sina första augmented reality-glasögon (AR). Glasögonen ska bland annat kunna visa video, användas för olika slags spel, ge vägbeskrivningar och identifiera föremål i omgivningen.

De är inte billiga, konstaterar Techcrunch. Den som är sugen på ett par får snällt punga ut med motsvarande omkring 23 000 kronor.

Analytikern Anshel Sag säger till Reuters att priset är i det högre spannet av vad konsumenter förväntar sig att få betala för tekniken, men konstaterar att det är svårt och dyrt att utveckla AR-glasögon.

Glasögonen planeras till en början att säljas i USA, Frankrike och Storbritannien med start i höst.