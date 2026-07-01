Meta rusar på uppgifter om ny AI-molnsatsning

Techjätten Meta är på väg att bygga upp en ny molnverksamhet för att slå mynt av sina miljardinvesteringar inom AI. Det uppger källor för Bloomberg.

Bolaget överväger att antingen hyra ut datorkraft, i likhet med så kallade neocloud-bolag som Coreweave, eller erbjuda tillgång till AI-modeller via sina datacenter.

Aktien rusar 11 procent på onsdagen, medan Coreweave rasar runt 13 procent. Nederländska Nebius Group, som driver AI-datacenter, faller lika mycket.

Meta har ännu inte kommenterat uppgifterna.