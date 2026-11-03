Meta skjuter upp nya användarvillkor efter protester från mediehus i Europa och USA, rapporterar AP.

”Vi planerar inte att ändra reglerna utan ett fullständigt samråd med branschorganisationer”, skriver Metas talesperson Andy Stone på X.

Kritiken gick ut på att Meta genom de nya villkoren skulle få rätt att använda material från nyhetssajter för att träna AI, om mediebolagen hade företagskonton på Metas plattformar.

I förra veckan stoppade en norsk domstol tillfälligt villkoren efter en begäran från 180 mediebolag, däribland Schibsted och NRK.

Även den brittiska konkurrensmyndigheten har inlett en granskning.