Tre lokala SVT-redaktioner avpublicerade under torsdagen djurklipp på grund av misstanken att de var AI-manipulerade. Så var också fallet – och det hela var en del av ett experiment utformat inom ramen för en dokumentärserie som SVT själva producerar.

– Jag kollar vilken beredskap vi egentligen har för att hantera hoten kopplade till AI. Och i går satte jag mitt team på att stresstesta SVT, säger forskaren Gustav Almqvist som är programledare för serien.

Sammanlagt kontaktades sju av de lokala SVT-redaktionerna om klippet av tipsaren ”Gustav”, en deepfake.