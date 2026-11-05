Flera lokala SVT-redaktioner har avpublicerat klipp som de misstänker är AI-manipulerade. I korta artiklar skriver redaktionerna i Gävleborg, Skåne och Västmanland att klipp på olika djur har avpublicerats.

I Skåne handlar det om en film som påstås visa ett lodjur.

SVT Skånes ansvarige utgivare Göran Eklund säger till Omni att flera lokala redaktioner har haft kontakt med varandra under torsdagen efter att en person skickat mejl med olika påstådda djurfilmer till redaktionerna, och när lodjursklippet sågs över igen, efter publicering, stärktes misstankarna om AI-manipulation. Därför avpublicerades det.

Eklund vet inte om det är samma person som ligger bakom klippen som skickats till de andra redaktionerna, men säger att det är ett och samma namn som har förekommit.

Han säger att redaktionen ska diskutera det som har hänt för att säkerställa att det inte sker igen.

– Det var bra att vi själva på SVT upptäckte detta. Det är en ny värld där ute nu. Vi behöver dra lärdom av det här såklart.

Klippet låg ute på sajten i två timmar.