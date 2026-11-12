Efter att SVT genomfört ett ”stresstest” av sina egna redaktioner med hjälp av en AI-video, skärps nu rutinerna. Det rapporterar Journalisten.

Sju lokala redaktioner tog emot klipp där djur påstods ha fångats på film. Men klippen var inskickade av ”Gustav”, en så kallad deepfake, i samband med inspelningen av en dokumentärserie som produceras av SVT.

Tre av redaktionerna valde att publicera klippen innan de togs bort igen.

– Jag blev bekymrad över att vi publicerade materialet. Nu var det inte något som i grunden var farligt eftersom det handlade om djurklipp, men nästa gång kan det vara mer allvarligt, säger Jessica Wennberg, SVT:s programområdeschef Sverige.

Bland annat ska man utöka samarbetet med verifieringsdesken. I Skåne ska ansvarig utgivare alltid informeras innan redaktionerna använder inskickat material.