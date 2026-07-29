Mexikanska karteller flyttar sina knarklabb till Afrika

De mexikanska knarkkartellerna flyttar allt oftare sin produktion av metamfetamin till Afrika, skriver BBC.

Sedan 2023 har afrikanska myndigheter upptäckt 14 labb som drivs av mexikaner i länder som Nigeria, Kenya och Sydafrika.

Afrikanska och amerikanska myndigheter har lyckats koppla några av labben till Mexikos två största drogkarteller, Sinaloa och Jalisco.

Att välja Afrika, i synnerhet Västafrika, ger kartellerna flera fördelar. Förutom att det är lätt att gömma sig är befolkningen ung, vilket möjliggör för både billig arbetskraft och en större marknad. Dessutom öppnar Atlanten för lukrativa leveransvägar till Europa och Asien.