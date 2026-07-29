Terrorgrupper i Afrika stärks av kartellens drag

Terrorgrupper i Afrika finansieras i allt högre utsträckning av mexikanska drogkarteller. Den varningen kommer från generalen Dagvin Anderson vid Africom, USA:s militära regionala kommando för Afrika.

– Det ökar terrorgruppernas räckvidd och dödlighet, säger han enligt BBC.

Bara under de senaste åren har minst 14 illegala droglabb som drivs av mexikaner sprängts i Afrika.

Kollegan James Griego vid Africom tillägger att de traditionella smuggelrutterna från Mexiko bevakas allt hårdare, vilket kan vara en delförklaring. Men man ska komma ihåg att kartellerna alltid har varit globala och har verkat i Afrika sedan 90-talet, tillägger han.