Mexiko tog gruppsegern – och Sydafrika skrällde

Mexikos Guillermo Ochoa hyllas av sina lagkamrater efter att ha blivit inbytt i nattens möte mot Tjeckien.

Hemmanationen Mexiko står som tydlig segrare i grupp A efter tre raka vinster. I natt tog man en komfortabel 3–0-seger mot Tjeckien och har därmed inte släppt in något mål hittills under mästerskapet.

I nattens andra möte i grupp A vann Sydafrika överraskande mot Sydkorea, efter att Thapelo Maseko gjort matchens enda mål. Det innebär att Sydafrika blir tvåa i gruppen bakom Mexiko och därmed går vidare till VM-slutspel för första gången någonsin, skriver Aftonbladet.