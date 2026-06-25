Mexiko tog gruppsegern – och Sydafrika skrällde
Hemmanationen Mexiko står som tydlig segrare i grupp A efter tre raka vinster. I natt tog man en komfortabel 3–0-seger mot Tjeckien och har därmed inte släppt in något mål hittills under mästerskapet.
I nattens andra möte i grupp A vann Sydafrika överraskande mot Sydkorea, efter att Thapelo Maseko gjort matchens enda mål. Det innebär att Sydafrika blir tvåa i gruppen bakom Mexiko och därmed går vidare till VM-slutspel för första gången någonsin, skriver Aftonbladet.
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