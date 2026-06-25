Brassarnas seger ökar Sveriges chanser till slutspel
Brasiliens 3–0-seger mot Skottland i natt har ökat Sveriges chanser att avancera från gruppspelet, skriver Sportbladet. Den innebär nämligen att det nu räcker för Sverige att spela oavgjort mot Japan i den sista gruppspelsmatchen för att gå vidare till sextondelsfinal.
Även vid förlust har Sverige god chans att gå vidare, men då behöver resultaten i andra grupper också gå svenskarnas väg. Enligt norska VG pekar det mesta på att Sverige kommer att ställas mot Frankrike i en eventuell sextondelsfinal.
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