Brassarnas seger ökar Sveriges chanser till slutspel

Brasiliens megastjärna Neymar blev inbytt under landets seger mot Skottland i natt. Ett resultat som gör att Sveriges chanser till sextondelsfinal ökar.

Brasiliens 3–0-seger mot Skottland i natt har ökat Sveriges chanser att avancera från gruppspelet, skriver Sportbladet. Den innebär nämligen att det nu räcker för Sverige att spela oavgjort mot Japan i den sista gruppspelsmatchen för att gå vidare till sextondelsfinal.

Även vid förlust har Sverige god chans att gå vidare, men då behöver resultaten i andra grupper också gå svenskarnas väg. Enligt norska VG pekar det mesta på att Sverige kommer att ställas mot Frankrike i en eventuell sextondelsfinal.