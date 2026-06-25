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Brasiliens megastjärna Neymar blev inbytt under landets seger mot Skottland i natt. Ett resultat som gör att Sveriges chanser till sextondelsfinal ökar. (Lynne Sladky/AP/TT)
Fotbolls-VMGruppspelet

Brassarnas seger ökar Sveriges chanser till slutspel

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Brasiliens 3–0-seger mot Skottland i natt har ökat Sveriges chanser att avancera från gruppspelet, skriver Sportbladet. Den innebär nämligen att det nu räcker för Sverige att spela oavgjort mot Japan i den sista gruppspelsmatchen för att gå vidare till sextondelsfinal.

Även vid förlust har Sverige god chans att gå vidare, men då behöver resultaten i andra grupper också gå svenskarnas väg. Enligt norska VG pekar det mesta på att Sverige kommer att ställas mot Frankrike i en eventuell sextondelsfinal.

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