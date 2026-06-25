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Vinicius Junior gjorde två mål när Brasilien mötte Skottland. (Rebecca Blackwell/AP/TT)
Fotbolls-VMGruppspelet

Brasilien vinner gruppen efter två mål av ”Vini”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Efter att de sista matcherna i grupp C spelades i natt står det klart att Brasilien tar hem gruppsegern framför Marocko. Brassarna slog Skottland med 3–0 – Real Madrid-stjärnan Vinicius ”Vini” Junior stod för två av målen – och har därmed en bättre målskillnad än marockanerna.

Samtidigt förlorade Haiti med 2–4 mot just Marocko och är efter tre raka förluster därmed utslagna ur sitt första VM. Skottland får nu vänta och se om man blir en av de åtta bästa grupptreorna och därmed går vidare till sextondelsfinal.

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Aftonbladet
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Fotbolls-VMGruppspeletVinicius Junior