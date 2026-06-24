Unga talanger tog Schweiz och Bosnien till seger
20-årige Johan Manzambi blev matchhjälte när Schweiz slog Kanada med 2–1. Han spelade fram Ruben Vargas till 1–0 i 46:e minuten och satte själv 2–0 tio minuter senare.
Därmed vinner Schweiz grupp B med sju poäng framför Kanadas fyra.
18-årige Kerim Alajbegovic och 21-årige Ermin Mahmic stod för var sitt mål i Bosnien-Hercegovinas 3–1-seger mot Qatar. Den innebär att Bosnien klättrar förbi Sverige bland de bästa grupptreorna.
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