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Johan Manzambi. (Abbie Parr/AP/TT)
Fotbolls-VMGruppspelet

Unga talanger tog Schweiz och Bosnien till seger

Av Joel Malmén
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20-årige Johan Manzambi blev matchhjälte när Schweiz slog Kanada med 2–1. Han spelade fram Ruben Vargas till 1–0 i 46:e minuten och satte själv 2–0 tio minuter senare.

Därmed vinner Schweiz grupp B med sju poäng framför Kanadas fyra.

18-årige Kerim Alajbegovic och 21-årige Ermin Mahmic stod för var sitt mål i Bosnien-Hercegovinas 3–1-seger mot Qatar. Den innebär att Bosnien klättrar förbi Sverige bland de bästa grupptreorna.

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TT
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