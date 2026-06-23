Besvikelse för England – nollades av Ghana

Englands herrlandslag, rankat fyra i världen, fick se sig mållöst i gruppspelsmatchen mot 64-rankade Ghana. Matchen slutade 0–0.

I första halvlek sköts inga skott på mål överhuvudtaget.

– Det är nog den sömnigaste halvleken hittills, sa SVT:s programledare André Pops.

I andra halvlek blev det mer fart. Bland annat fick Harry Kane ett jätteläge, men skickade sin returvolley högt över ribban. England lyckades dock aldrig hitta några avgörande luckor i Ghanas försvar.

Både Ghana och England står nu på fyra poäng i grupp L. England behåller gruppledningen på bättre målskillnad.

England ställs nu mot Panama i den avslutande gruppspelsmatchen. Ghana möter Kroatien.