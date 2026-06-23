Besvikelse för England – nollades av Ghana
Englands herrlandslag, rankat fyra i världen, fick se sig mållöst i gruppspelsmatchen mot 64-rankade Ghana. Matchen slutade 0–0.
I första halvlek sköts inga skott på mål överhuvudtaget.
– Det är nog den sömnigaste halvleken hittills, sa SVT:s programledare André Pops.
I andra halvlek blev det mer fart. Bland annat fick Harry Kane ett jätteläge, men skickade sin returvolley högt över ribban. England lyckades dock aldrig hitta några avgörande luckor i Ghanas försvar.
Både Ghana och England står nu på fyra poäng i grupp L. England behåller gruppledningen på bättre målskillnad.
England ställs nu mot Panama i den avslutande gruppspelsmatchen. Ghana möter Kroatien.
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