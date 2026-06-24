Hoppfullt för Kroatien efter målet mot Panama

VM-drömmen lever för Kroatien efter att de slog Panama med 1–0. För det centralamerikanska laget är turneringen nu över.

Matchen beskrivs som långsam och under hela första halvlek var den också mållös. Det såg länge ut som att Kroatien inte skulle få den viktiga trepoängaren efter förlusten mot England förra veckan.

Men i den 54:e minuten kunde Ante Budimir sätta 1–0 och såg därmed till att Kroatien tog sina första poäng i mästerskapet. Nästa match spelas mot Ghana på lördag och vid seger kan Kroatien säkra fortsatt VM-spel.

Landslaget hade dessutom två anledningar att fira. Matchen var legendaren Luka Modrićs 200:e i landslaget. Efteråt hyllades Modrić genom att kastas upp i luften samtidigt som han bar en specialdesignad tröja.

– Han har fortfarande stor inverkan på matcherna, och att spela 200 landskamper – det är mycket, säger tränaren Zlatko Dalić efteråt enligt TT.