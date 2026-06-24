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Prince Adu rivs ner av Ezri Konsa. (Steven Senne /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMGruppspelet

Ghana blåstes på straff: ”VAR gick och tog en kaffe”

Av Anders Hovne
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En utebliven straff blev den stora snackisen efter att England och Ghana spelat 0-0 i den andra gruppspelsomgången i fotbolls-VM i natt, skriver flera medier. Situationen inträffade i slutminuterna när Ghanas Prince Adu revs ner av den engelska backen Ezri Konsa.

Ghanas förbundskapten Carlos Queiroz var efter matchen kritisk mot att inte VAR-rummet gripit in.

– VAR-domaren var tydligen på semester i andra halvleken. VAR gick och tog en kaffe, sa han på presskonferensen enligt Sportbladet.

Även brittiska experter konstaterar att Ghana borde ha fått straff.

– Han flyger in och träffar spelaren, inte bollen, sa exempelvis den tidigare stjärnan Wayne Rooney i BBC:s sändning.

Situationen slutade med att Ghana blåstes av för offside
Aftonbladet
Queiroz: Har vi fortfarande VAR
BBC
BBC:s domaranalytiker: En solklar straff
www.fotbollskanalen.se
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