Microsoft hakar på AWS – skickar AI-experter till kunder

Microsoft vill placera tusentals av sina egna ingenjörer hos kunder för att hjälpa dem att slå mynt av AI, rapporterar flera medier.

Microsoft gav på torsdagen beskedet att man samlar 6 000 av bolagets anställda i nystartade Microsoft Frontier Company, efter en investering på motsvarande nära 25 miljarder kronor.

På kundlistan finns redan nu den brittiska konsumentjätten Unilever och det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk, skriver Reuters.

Satsningen kommer bara dagar efter att Amazon Web Services, världens största molnleverantör, lagt fram en liknande investering på runt 10 miljarder kronor i den egna organisationen Forward Deployed Engineering med tusentals anställda.