Microsofts nya säljmetod: Snacka ner Open AI och Anthropic

Microsoft lägger fram brister hos konkurrenterna Open AI och Anthropic för att sälja mer, skriver Bloomberg.

Under ett internt möte tidigare i veckan presenterades företagets försäljningsstrategi. Där fokuserar man på att företaget erbjuder lägre kostnader, bättre säkerhet och en mer komplett produkt, vilket kommer att bli en viktig fråga för konsumenterna, menar man.

– Alla andra säljer delar – vi säljer ett komplett system från början till slut. Det är den berättelse vi alla behöver föra ut under räkenskapsåret 2027, sa vice vd Jay Parikh enligt ett mötesprotokoll som Bloomberg tagit del av.

Under året har Microsofts aktie fallit med 20 procent på grund av marknadens rädsla för att AI ska ersätta etablerade mjukvaruprodukter.