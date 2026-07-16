Open AI-avhopparens nya bolag släpper öppen modell

Den tidigare Open AI-chefen Mira Muratis nya startup Thinking Machines Lab har släppt sin första egna AI-modell, Inkling, rapporterar Techcrunch.

Till skillnad från konkurrerande modeller har Inkling öppna modellvikter vilket gör att användarna själva kan justera modellens inställningar efter sina egna behov.

Modellen kan inledningvis ta emot text, bild, ljud och video, men ger än så länge endast svar i text.