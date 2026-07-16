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Mira Murati. (Barbara Ortutey / AP)
AI-kapplöpningen

Open AI-avhopparens nya bolag släpper öppen modell

Av Anders Hovne
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Den tidigare Open AI-chefen Mira Muratis nya startup Thinking Machines Lab har släppt sin första egna AI-modell, Inkling, rapporterar Techcrunch.

Till skillnad från konkurrerande modeller har Inkling öppna modellvikter vilket gör att användarna själva kan justera modellens inställningar efter sina egna behov.

Modellen kan inledningvis ta emot text, bild, ljud och video, men ger än så länge endast svar i text.

Ska konkurrera med kinesiska öppna modeller
techcrunch.com
Bolaget har runt 200 anställda
Reuters  · Ofta betalvägg
Thinking Machines information
thinkingmachines.ai
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