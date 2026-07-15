Kina tillåter Apples AI-funktioner i landet

Kina godkänner Apple Intelligence och därmed får teknikjätten rulla ut AI-funktioner i landet, skriver Bloomberg. Apple har fått anpassa sig till den kinesiska marknaden och lanseringen sker i samarbete med teknikjättarna Alibaba och Baidu, i stället för som i USA med Google och Open AI.

AI-lanseringen ger sannolikt fart åt Apples överraskande återhämtning i Kina, som domineras av Huawei, skriver nyhetsbyrån.

Alibabas och Baidus aktier stiger 6 respektive 2 procent på Wall Street efter beskedet.