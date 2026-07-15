Kina tillåter Apples AI-funktioner i landet
Kina godkänner Apple Intelligence och därmed får teknikjätten rulla ut AI-funktioner i landet, skriver Bloomberg. Apple har fått anpassa sig till den kinesiska marknaden och lanseringen sker i samarbete med teknikjättarna Alibaba och Baidu, i stället för som i USA med Google och Open AI.
AI-lanseringen ger sannolikt fart åt Apples överraskande återhämtning i Kina, som domineras av Huawei, skriver nyhetsbyrån.
Alibabas och Baidus aktier stiger 6 respektive 2 procent på Wall Street efter beskedet.
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