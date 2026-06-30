Migranter lämnar Sydafrika: ”Vi var inte säkra”

En migrant från Malawi vid ett deporteringscenter i Durban i Sydafrika.

Samtidigt som tusentals människor samlades i flera sydafrikanska städer för att demonstrera mot illegala migranter samlades tusentals migranter från Malawi och Zimbabwe utanför sina respektive konsulat i hopp om att kunna återvända hem. Det rapporterar AP.

Gränsövergången till Zimbabwe har de senaste dagarna också haft en kraftigt ökad trafik när bussar med migranter lämnat Sydafrika.

Nigeria är ett av de länder som sedan tidigare erbjudit sina medborgare hjälp att återvända från Sydafrika med anledning av det allt mer fientliga tonläget. Hittills har 632 nigerianer frivilligt återvänt till Nigeria, och tusentals har skrivit upp sig på Nigerias konsulära lista för att flygas hem.

– Vi var inte säkra, så vi var tvungna att lämna, säger Emmanuella Akagbosun, som flyttade till Sydafrika 2017 men nu har återvänt till Nigeria.